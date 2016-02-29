Нужно 20 отзывов на приложение

Необходимо 20 отзывов на приложение для Iphone, цена за отзыв 50 рублей, перевод на ЯД, веб-мани или мобильный телефон в РФ. Отзыв должен быть с оценкой 5 и текстом. Текст включает в себя что-то из нижеследующего на выбор:

- удобно пользоваться в магазине

- попробовала в магазине - все работает

- спасибо разработчикам - мега круто, ждем новых магазинов

- получил(а) несколько бесплатных карт и их принимают. Круто.

Вам необходимо будет от себя их подредактировать. Отзывы нужно оставить на этой неделе. Перед добавлением отзыва обязательно написать мне в личку.