Необходимо регулярное написание обзоров, статей, новостей для корпоративного сайта автосервиса. Регулярность 1 текст в неделю с иллюстрациями. Необходим уникальный материал от 2000 символов в каждом. Не подойдет рерайт и заимствованный материал. По возможности (но необязательно) нужно будет оптимизировать под ключевые слова, список в наличии. Ищем человека любящего свое дело, которому будет интересна данная тематика. Стоимость работы договорная.

Основные требования:

- Опыт работы с текстами автомобильной тематики (портфолио)

- Статья должна вызывать интерес читателя

- Грамотность