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Написание обзоров, статей, новостей для корпоративного сайта
Необходимо регулярное написание обзоров, статей, новостей для корпоративного сайта автосервиса. Регулярность 1 текст в неделю с иллюстрациями. Необходим уникальный материал от 2000 символов в каждом. Не подойдет рерайт и заимствованный материал. По возможности (но необязательно) нужно будет оптимизировать под ключевые слова, список в наличии. Ищем человека любящего свое дело, которому будет интересна данная тематика. Стоимость работы договорная.
Основные требования:
- Опыт работы с текстами автомобильной тематики (портфолио)
- Статья должна вызывать интерес читателя
- Грамотность
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