Статья на тему - Прически, которые молодят

Статья должна быть разбита на 8-10 частей

- у каждой части должен быть подзаголовок

- каждая часть должна состоять из 450 символов (можно немного меньше)

- уникальность от 90% по etxt

- если это перевод - то не должно быть переведено с одного источника

- статья должна быть обращением к читателю. Заканчиваться должна призывом к комментированию (вопросы, обсуждения и тд.)

Полный размер статьи не более 4500 зн бп.

Прошу присылать ваши цены и срок.