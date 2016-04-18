Задачи для Думающего Копирайтера. Публикации по здоровью кожи.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок726 просмотров

Приветствую. Необходимо раз в две недели пополнять раздел публикаций. 

Сайт http://nullrefer.com/?http://www.dazdorov.com/ , см. блок О заболеваниях и продуктах.

Направления текстов - это категории - в правом меню.

Предлагаете тему, после ее согласования - пишите.

Тексты нужны с нуля, не рерайты. Да , для текущих публикаций использовались источники (это допустимо), но писались тексты с нуля.

Оставляйте ОПРЕДЕЛЕННЫЕ предложения (с расплывчастыми формулировками: "готов взяться", "какой бюджет" и т.п. - не рассматриваю).

9 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dasha_Kholod
Дарья Холод 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$20
20 дней
Даша достаточно ответственно подошла к выполнению задачи и предоставила на хорошем уровне текст. Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Рекомендую Андрея, как надежного заказчика. Сотрудничаем дальше.

Заявки фрилансеров

Dasha_Kholod
Дарья Холод 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад