Задачи для Думающего Копирайтера. Публикации по здоровью кожи.

Приветствую. Необходимо раз в две недели пополнять раздел публикаций.

Сайт http://nullrefer.com/?http://www.dazdorov.com/ , см. блок О заболеваниях и продуктах.

Направления текстов - это категории - в правом меню.

Предлагаете тему, после ее согласования - пишите.

Тексты нужны с нуля, не рерайты. Да , для текущих публикаций использовались источники (это допустимо), но писались тексты с нуля.

Оставляйте ОПРЕДЕЛЕННЫЕ предложения (с расплывчастыми формулировками: "готов взяться", "какой бюджет" и т.п. - не рассматриваю).