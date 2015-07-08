ReDBuLL608

Лазарев ReDBuLL608

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проблема с OpenCart

    Приветствую, после импорта базы данных, не отображаются продукты и категории в панели администратора и на самом сайте.  Движок сайта: opencart (вторая версия).  Оплата: по договоренности

    Opencart
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Импорт базы данных

    Приветствую, необходимо импортировать готовую базу данных (товары и категории) на мой сайт. Движок: opencart. Во время импорта происходят ошибки. Оплата по исполнению, сроки короткие!

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта Yii2

    Добрый вечер! . Движок сайта рукописный: HumHub. Необходимо прикрутить готовый дизайн к сайту на Yii2 + Bootstrap. Оплата по договоренности, сроки оговариваются!

    BootstrapYii
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать готовый .SWF файл

    Здравствуйте дорогие дамы и господа, нужно переделать готовый файл (расширение .swf). Изменить картинку. Есть исходник с расширением .fla Оплата до договоренности

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать хорошее описание + подобрать ключевые слова

    Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз. Необходимо написать красивое описание для интернет магазина и подобрать ключевые слова. Цена: договорная Проверка на уникальность текста!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать расширение для ВК

    Здравствуйте дамы и господа, обращаюсь не в первый раз и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Перейду ближе к делу! Необходимо написать расширение для браузера, чтобы при установки и заходе на страничку к пользователю отображалось к какой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка+адаптация на InstantCms

    Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз. Необходим человек реально знающий движок InstantCms, интересует верстка, адаптация+натяжка на движок. Около 15 готовых макетов страниц (PSD). Две внутренние, остальные побочные.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать и адаптировать сайт

    Здравствуйте, необходимо полностью сверстать, натянуть и адаптировать шаблон сайта (движок InstantCms). Все страницы готовы, в формате PSD, около 15 страниц.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт открытия ящиков

    Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие.  Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Личный кабинет (Social Engine)

    Здравствуйте, необходимо написать личный кабинет пользователя (движок: Social Engine 3.50) Написать пару скриптов для функционала  личного кабинета Дополнительно: исправить несколько ошибок в работе движка

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать и натянуть страницы

    Приветствую, необходимо сверстать и натянуть страницы сайта (PSD файлы присутствуют). Шаблон уже готов. Движок: Social Engine 3.50 (лицензия) с открытым кодом. Оставлять заявки только тем, кто знаком с данным движком или имеет представление о ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать расположение блока

    Здравствуйте, необходимо нарисовать расположение блока на сайте. Подробная информация в личном общении. Сроки: несколько часов Бюджет: по догворенности

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $50

    Здравствуйте, необходимо создать и натянуть дизайн для интернет магазина. Подробная информация и тематика сайта в личном общении. Движок: ocStore (аналог open cart) Сроки: кратчайшие Оплата: до 50$

    ocStore
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание сайта

    Здравствуйте, необходимо составить краткое+полное описание сайта по тематике сайта. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности Оставлять заявки только тем, кто понимает, что нужно сделать! Проверка текста на публичность.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать 4 иконки

    Здравствуйте, необходимо создать 4 иконки для сайта. Подробную информацию дам в личном общение. Иконки: -мото запчасти -мото бар -мото клуб -мото сервис Сроки: 1-3 часа Оплата: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание сайта

    Здравствуйте, необходимо составить краткое+полное описание сайта, подобрать ключевые слова по тематике сайта. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности Проверка текста на публичность.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фон для сайта

    Здравствуйте, необходимо доработать дизайн сайта. Цель: создать фон, подходящий для тематики сайта. Сроки: 1 день Бюджет: по договоренности

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
3 балла
9 лет назад
Переделать готовый .SWF файл
Не оплатил
Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
день назад
$7
3 балла
9 лет назад
Написать хорошее описание + подобрать ключевые слова
Оплата не поступила
Все супер!
Ответный отзыв
kalashnikov_ka
Константин 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Личный кабинет (Social Engine)
Четкая оплата, четкое задание. Хороший заказчик. Рекомендую
Выполнил все качественно и моментально) Всем советую
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Создать 4 иконки
Было приятно поработать с Андреем. Быстрая оплата.
Работа выполнена быстро и очень качественно! Был рад сотрудничать с Сергеем.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать расположение блока
Андрей, очень хороший заказчик! Самое положительное впечатление о сотрудничестве! Всем рекомендую!
Прекрасно выполненная работа в кратчайшие сроки, советую как качественного исполнителя!
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