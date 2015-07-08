ReDBuLL608

Приветствую, после импорта базы данных, не отображаются продукты и категории в панели администратора и на самом сайте. Движок сайта: opencart (вторая версия). Оплата: по договоренности
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, необходимо импортировать готовую базу данных (товары и категории) на мой сайт. Движок: opencart. Во время импорта происходят ошибки. Оплата по исполнению, сроки короткие!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! . Движок сайта рукописный: HumHub. Необходимо прикрутить готовый дизайн к сайту на Yii2 + Bootstrap. Оплата по договоренности, сроки оговариваются!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте дорогие дамы и господа, нужно переделать готовый файл (расширение .swf). Изменить картинку. Есть исходник с расширением .fla Оплата до договоренностиПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Приветствую, необходимо исправить ошибки в движке OpenCart, настроить корзину! Оплата: договорная Сроки: 1 деньИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз. Необходимо написать красивое описание для интернет магазина и подобрать ключевые слова. Цена: договорная Проверка на уникальность текста!Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте дамы и господа, обращаюсь не в первый раз и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Перейду ближе к делу! Необходимо написать расширение для браузера, чтобы при установки и заходе на страничку к пользователю отображалось к какой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз. Необходим человек реально знающий движок InstantCms, интересует верстка, адаптация+натяжка на движок. Около 15 готовых макетов страниц (PSD). Две внутренние, остальные побочные.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо полностью сверстать, натянуть и адаптировать шаблон сайта (движок InstantCms). Все страницы готовы, в формате PSD, около 15 страниц.HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие. Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать личный кабинет пользователя (движок: Social Engine 3.50) Написать пару скриптов для функционала личного кабинета Дополнительно: исправить несколько ошибок в работе движкаВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую, необходимо сверстать и натянуть страницы сайта (PSD файлы присутствуют). Шаблон уже готов. Движок: Social Engine 3.50 (лицензия) с открытым кодом. Оставлять заявки только тем, кто знаком с данным движком или имеет представление о ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать расположение блока на сайте. Подробная информация в личном общении. Сроки: несколько часов Бюджет: по догворенностиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо создать и натянуть дизайн для интернет магазина. Подробная информация и тематика сайта в личном общении. Движок: ocStore (аналог open cart) Сроки: кратчайшие Оплата: до 50$Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо составить краткое+полное описание сайта по тематике сайта. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности Оставлять заявки только тем, кто понимает, что нужно сделать! Проверка текста на публичность.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать 4 иконки для сайта. Подробную информацию дам в личном общение. Иконки: -мото запчасти -мото бар -мото клуб -мото сервис Сроки: 1-3 часа Оплата: ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, необходимо составить краткое+полное описание сайта, подобрать ключевые слова по тематике сайта. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности Проверка текста на публичность.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо доработать дизайн сайта. Цель: создать фон, подходящий для тематики сайта. Сроки: 1 день Бюджет: по договоренностиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, столкнулся с проблемой загрузки фото на сервер. Жду помощи! Оплата: договорная Сроки: 1 деньВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, задача очень простая. Необходимо установить пакеты PHP 4 на VDS. Оплата сразу после выполнения работы. Цена: договорнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад