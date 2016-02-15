kalashnikov_ka

Константин kalashnikov_ka

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программирование - мое хобби.

Разработка:

  • сайты-визитки
  • промо сайты
  • корпоративные сайты
  • интернет-магазины
  • информационные порталы
  • парсеры
  • грабберы
  • брутфорсы
  • web-скрипты
ТАК ЖЕ  занимаюсь пентестом ваших сайтов. 

Это проверка на уязвимости, такие как sql,php inj, xss

Отзывы заказчиков

N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
5 баллов
9 лет назад
Нужен парсер с 2х сайтов
Drupal
Взялся за заказ, вроде бы сделал, но после полной оплаты выяснилось, что фильтры настроены неправильно - одна и та же информация с сайтов дублируется каждый час, сайт заполнен однотипными сообщениями. В течение 2х недель не смог исправить. Теперь вынуждена делать новую заявку из-за его недоработки. Если и будете работать с данным исполнителем, оплачивайте только после полной проверки всей работы.
zbolotaev
Заур 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
2 балла
9 лет назад
Скрипт попандера
Мошенник. Пользуясь своими отзывами попросил предоплату в 50%, а после получения написал следующее сообщение: "Привет! Я друг Кости Вадим. У Кости семейные проблемы и он уехал сегодня днем. Он оставил мне проект и сказал скинуть вам после полной оплаты." Думаю, всем всё понятно. Не связывайтесь и всегда работайте только через безопасную сделку, не смотря ни на какие отзывы и срок регистрации аккаунта фрилансера, т.к. это может быть просто взломанный акк или махинации с накруткой отзывов.
Мой аккаунт просто взломали! Ничего подобного я не писал
Ответный отзыв
igasiuk
Игорь 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
9 баллов
9 лет назад
Создание таблиц в плагине TablePress (WordPress)
WordPress
Все ок, спасибо!
Оплата в срок, задача поставлена четко. Советую
Ответный отзыв
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Спарсить каталог запчастей
сделано на отлично!
Рекомендую этого заказчика
Ответный отзыв
l_ilya
Илья 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Формы заявки с промо-кодами и задержкой отправки письма
Работа сделана, и сделана хорошо. Константин по ходу работы оперативно реагирует на замечания и корректировки. По срокам была небольшая задержка, но по итогу сотрудничеством доволен. Спасибо, вероятно еще буду обращаться с новыми заданиями.
Отличная формулировка ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую этого заказчика
Ответный отзыв
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Веб-программирование
12 отзывов(-3)
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга