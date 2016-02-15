Мошенник. Пользуясь своими отзывами попросил предоплату в 50%, а после получения написал следующее сообщение: "Привет! Я друг Кости Вадим. У Кости семейные проблемы и он уехал сегодня днем. Он оставил мне проект и сказал скинуть вам после полной оплаты." Думаю, всем всё понятно. Не связывайтесь и всегда работайте только через безопасную сделку, не смотря ни на какие отзывы и срок регистрации аккаунта фрилансера, т.к. это может быть просто взломанный акк или махинации с накруткой отзывов.