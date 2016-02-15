Программирование - мое хобби.
Разработка:
- сайты-визитки
- промо сайты
- корпоративные сайты
- интернет-магазины
- информационные порталы
- парсеры
- грабберы
- брутфорсы
- web-скрипты
Это проверка на уязвимости, такие как sql,php inj, xss
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$35
5 баллов
9 лет назад
Drupal
Взялся за заказ, вроде бы сделал, но после полной оплаты выяснилось, что фильтры настроены неправильно - одна и та же информация с сайтов дублируется каждый час, сайт заполнен однотипными сообщениями. В течение 2х недель не смог исправить. Теперь вынуждена делать новую заявку из-за его недоработки. Если и будете работать с данным исполнителем, оплачивайте только после полной проверки всей работы.
$30
2 балла
9 лет назад
Мошенник. Пользуясь своими отзывами попросил предоплату в 50%, а после получения написал следующее сообщение: "Привет! Я друг Кости Вадим. У Кости семейные проблемы и он уехал сегодня днем. Он оставил мне проект и сказал скинуть вам после полной оплаты." Думаю, всем всё понятно. Не связывайтесь и всегда работайте только через безопасную сделку, не смотря ни на какие отзывы и срок регистрации аккаунта фрилансера, т.к. это может быть просто взломанный акк или махинации с накруткой отзывов.
Ответный отзыв
Мой аккаунт просто взломали! Ничего подобного я не писал
$25
9 баллов
9 лет назад
WordPress
Все ок, спасибо!
Ответный отзыв
Оплата в срок, задача поставлена четко. Советую
$30
10 баллов
9 лет назад
сделано на отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую этого заказчика
$50
9 баллов
9 лет назад
Работа сделана, и сделана хорошо. Константин по ходу работы оперативно реагирует на замечания и корректировки. По срокам была небольшая задержка, но по итогу сотрудничеством доволен. Спасибо, вероятно еще буду обращаться с новыми заданиями.
Ответный отзыв
Отличная формулировка ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую этого заказчика
Веб-программирование
12 отзывов(-3)
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга