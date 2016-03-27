Создание таблиц в плагине TablePress (WordPress)

Ищу человека который умеет создавать красивые таблицы в плагине TablePress (WordPress)

Ниже примеры как должна выглядеть таблица.

Мне нужно создать 166 таких таблиц по 1му шаблону за $100 (возм торг), или создать шаблон в который я сам буду добавлять данные (за $20).

Важно! Предпочтение в выборе исполнителя будет тому, кто создаст одну из таблиц у себя на хостинге и покажет результат.