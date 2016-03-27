Создание таблиц в плагине TablePress (WordPress)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка157 просмотров

Ищу человека который умеет создавать красивые таблицы в плагине TablePress  (WordPress)

Ниже примеры как должна выглядеть таблица.

Мне нужно создать 166 таких таблиц по 1му шаблону за $100 (возм торг), или создать шаблон в который я сам буду добавлять данные (за $20).

Важно!  Предпочтение в выборе исполнителя будет тому, кто создаст одну из таблиц у себя на хостинге и покажет результат.

WordPress
9 лет назад
igasiuk
Игорь 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kalashnikov_ka
Константин 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все ок, спасибо!
Оплата в срок, задача поставлена четко. Советую

Заявки фрилансеров

kalashnikov_ka
Константин 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад