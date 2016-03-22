необходимо добавить товары на сайт maxwood.club количество до 1000 товаров движок сайта джумла Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин maxwood.club на движке Джумла Вам будет предоставлен файл прайса ...
SEO- заполнение товров
Добрый день.
Необходимо наполнить товарами интернет-магазин на ModX Rev.
46 характеристик в одном товаре + картинки и описание.
SEO - заполнение означает, что необходимо подобрать высокочастотный ключевик под заполняемый товар и прописать качественные Теги title и description в каждом товаре.
Сейчас нужно заполнить 100 товаров, в дальнейшем будет больше. Интересует стоимость за 100 товаров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим добавление товаров в интернет магазин ворпресс, согалсно прайсу. вариативные товары, описание товара, настройка атрибутов. В идеале ищем того, кто отлично разбирается в движке и способен максимально быстро заполнять магазин. Возможно несколько магазинов. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Составялем англоязычный каталог интернет магазинов, поэтмоу требуется помощник. Нужно проанализировать 10 ниш и найти сайты, соответствующие заданным критериям. Язык сайтов: английский Тип сайтов: интернет-магазины, которые работают в США ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Необходимо написать положительные отзывы о работе интернет-магазина мебели. К заданию могут приступать только люди из России! Пишите про работу магазина: как покупали то-то, менеджер так-то себя вел? привезли так-то, курьер так-то. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется собрать информацию о всех системах наружной рекламы в нашем городе ===== Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой РА по телефону. Информация заносится в обычную таблицу Excel. Телефонные ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для размещения объявлений на авито. Количество объявлений - 300 шт. Тематика - медицинская. Обязательно со знанием интерфейса Avito Оставляйте ваш SkypeНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт. Проконтролировать результат. Отчет в формате Excel. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Также ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуются люди для поиска разнообразного материала в сети и постинг на сайт.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Зарегистрироваться на различных форумах в интернете и разместить предложение по продаже продукта. Речь о площадках/форумах, которые будут в топ-30 по определенным ключевикам (которые я дам). C продуктом можно ознакомиться тут - http://hijapan.ru/nasosi/ По ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад