SEO- заполнение товров

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Закрыт4 заявки202 просмотра

Добрый день. 

Необходимо наполнить товарами интернет-магазин на ModX Rev. 

46 характеристик в одном товаре + картинки и описание.

SEO - заполнение означает, что необходимо подобрать высокочастотный ключевик под заполняемый товар и прописать качественные Теги title и description в каждом товаре.   

Сейчас нужно заполнить 100 товаров, в дальнейшем будет больше. Интересует стоимость за 100 товаров. 

MODX
9 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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