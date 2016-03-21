Размещение объявлений на Avito

Зарегистрироваться на различных форумах в интернете и разместить предложение по продаже продукта. Речь о площадках/форумах, которые будут в топ-30 по определенным ключевикам (которые я дам). C продуктом можно ознакомиться тут - http://hijapan.ru/nasosi/ По ...