Регистрация на площадках и размещение рекламы

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки201 просмотр

Зарегистрироваться на различных форумах в интернете и разместить предложение по продаже продукта.

Речь о площадках/форумах, которые будут в топ-30 по определенным ключевикам (которые я дам).

C продуктом можно ознакомиться тут - http://hijapan.ru/nasosi/

По итогу работы - отчет.

Кол-во площадок - 100.

9 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kelevra_85
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$7
2 дня
Очень легко с человеком работать. Рекомендую! Планирую сразу же предложить ему еще заказ!
Отличный заказчик, приятно работать, оплата во время, рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

kelevra_85
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад