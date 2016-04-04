Сохранить с сайта-донора картинки. Для каждой подготовить миниатюру. Затем на нужный сайт через joomla zoo залить миниатюрки и проставить ссылки на полный вывод. 3 рубля/штука. Делать большую часть сегодня, кое-что может остаться ...
Регистрация на площадках и размещение рекламы
Зарегистрироваться на различных форумах в интернете и разместить предложение по продаже продукта.
Речь о площадках/форумах, которые будут в топ-30 по определенным ключевикам (которые я дам).
C продуктом можно ознакомиться тут - http://hijapan.ru/nasosi/
По итогу работы - отчет.
Кол-во площадок - 100.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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