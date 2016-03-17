Оформить готовые статьи на сайте (вордпресс)

Необходимо добавить в течение месяца 50 готовых статей с картинками на сайте в админке вордпресс.

Тематика сайта: обзоры грузовиков, виды грузоперевозок и проч.

Сайт на вордпресс - знание этой cms от вас обязательно.

Вам будут предоставляться файлы в ворд.

Большинство с картинками, но некоторые без или с недостаточным количеством,

или плохого качества.

Текст надо скопировать в админку вордпресс.

Проверить или оформить подзаголовки.

Залить на сайт картинки (заменив неподходящие или дополнив если нужно), прописать к ним теги title, alt и описание (если оно преложено автором статьи).

Сделать якоря на отдельные главы статьи.

Подробнее см. в приложении.

Цена: 35 руб за статью. Оплата может быть постатейная или за несколько статей (за готовую пачку).