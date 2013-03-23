Provodnik

Трубников Provodnik

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить оферы на сайт

    $50

    Необходимо организовать для трех разделов и главной страницы сайта показ объявлений и тизеров, ведущих на несколько оферов. Сайт на вордпресс, рекламные места и таргетинг для них выводятся с помощью плагина Quick AdSense + Adplus. Тизеры создаются так же с помощью Adplus. Что ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Оформить готовые статьи на сайте (вордпресс)

    $26

    Необходимо добавить в течение месяца 50 готовых статей с картинками на сайте в админке вордпресс. Тематика сайта: обзоры грузовиков, виды грузоперевозок и проч. Сайт на вордпресс - знание этой cms от вас обязательно. Вам будут предоставляться файлы в ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отображение баннера на вордпресс

    $5

    Дано: сайт http://propianino.ru на вордпрес В каждом посте внизу с помощью плагина yarpp показывается 3 миниатюры со ссылками на похожие статьи сайта. В свое время код плагина был изменен так, чтобы была возможность вместо одной из миниатюр ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевести с англ. яз. статью

    $6

    Требуется качественно перевести [url=http://www.digitalpianoreviewguide.com/yamaha-p45-review/]статью[/url] с обзором цифрового пианино с англоязычного ресурса. Переводить все, кроме частей, относящихся к покупке через Amazon. Сравнительную таблицу переводить не нужно. В сухом остатке получается около 1500 слов. Вознаграждение на вебмани или ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер + вордпресс: допилить

    На сайте стоит плагин Video Blogster, который собирает и загружает на сайт видео с ютуб по заданным ключевым словам. Необходимо несколько изменить настройки этого плагина и возможности самой темы Division согласно приложенному т.з.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заполнить сайт имеющимся контентом

    Сайт на вордпресс музыкальной тематики. Необходимо добавлять ноты на сайт. Последовательность следующая. Открыть раздел сайта http://www.notomania.ru/tematika.php?n=1 с детскими нотами. И скачать те из них, которых нет здесь: http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not (названия могут различаться) Начиная с начала. Если файл нот - картинка, то ...

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выпуски рассылки по музыкальной тематике

    Необходимо из готовых материалов сайта и видео с ютуба составить выпуски рассылки и залить их в автоматическую серию писем на джастклик. Оплата: 100руб за 2 выпуска или 500руб за 10 выпусков. Более подробно смотрите в приложении.

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка rss

    Необходимо настроить 4 rss-канала, которые планируется отдавать в соц. сети и в почтовую рассылку. 1. Исключая рубрики deti, noty (и их подрубрики) выводить название статьи description статьи картинку из поля Миниатюра записи Не выводить миниатюры плагина yarpp 2. То ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по туристической теме

    $100

    Нужна курсовая работа по теме "Характеристика Троице-Сергиевой Лавры как туристического объекта Подмосковья". Текст печатать на одной стороне белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее и левое - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Удаленный сотрудник по развитию сайта

    $1000

    Доброго дня всем! Команда предпринимателей разыскивает удаленного сотрудника для постоянной работы по развитию сайта (в перспективе - нескольких сайтов). Что получаете вы, начиная с нами сотрудничать? - новую востребованную профессию - управленческие навыки - определенную финансовую стабильность, растущую со временем - ...

    SEO-оптимизация
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер на постоянную удаленную работу

    Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если ...

    WordPress
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Необходимо нарисовать логотип, состоящий из 12 белых клавиш и названия вместо черных клавиш. Буквы должны быть вытянуты. Соотношение ширины и высоты желательно уменьшить, чтобы не было таким вытянутым. Нужен вариант написания русскими и английскими буквами. Форматы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер по тематике "пианино"

    Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки шаблона вордпресс

    $15

    Необходимо внести правки в стандартный шаблон вордпресс Посмотрите, пожалуйста, все пункты т.з. Убедитесь, что вам все понятно и что все пункты вы сможете выполнить имея доступ к админке вордпресс. Если нужно будет залить файл на фтп, я сделаю ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание небольших видео-уроков по игре на пианино

    Дополнительный доход для умеющих хорошо играть на пианино и способных обучать игре других. Нужно записывать 10-минутные видео-уроки в формате .flv, обучающие игре на пианино популярных композиций: от современных произведений до классики. Оплата каждого записанного видео-урока, независимо ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер на постоянную удаленную работу

    Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру ...

    WordPress
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Найти причину увеличения нагрузки на сервер

    Проблема следующая: пришло письмо от хостера Агава об увеличении нагрузки на сервер. В то же время количество посетителей на сайтах на хостинге примерно одно и то же в течение 3 месяцев. Около 3000/сутки. Тариф - персрональный: http://hosting.agava.ru/tp_personal.shtml Необходимо найти ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер в блог wp по медицинской тематике

    Требуется копирайтер, знакомый с медицинской тематикой (желательно имеющий мед. образование), и способный самостоятельно публиковать материалы на блоге wordpress с необходимым оформлением. Ключевые требования к тексту: 1. грамотность (ошибки орф., пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Zallaya
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Перевести с англ. яз. статью
Отличный заказчик, работать было комфортно, всегда на связи.
Быстро, грамотно, качественно. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества.
Ответный отзыв
izimodo
Артем 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Парсер + вордпресс: допилить
Понятное, четко поставленное задание. С оплатой никаких проблем не возникло. Рекомендую!
Все было сделано четко, профессионально и раза в два быстрее, чем договаривались. При том, что я еще подтормаживал процесс :) Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Illirika
Марина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по туристической теме
Спасибо Сергею за интересную работу
Сотрудничать было приятно, спасибо.
Ответный отзыв
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Правки шаблона вордпресс
Культурный и приятный заказчик, быстро нашли общий язык. Всегда в сети, быстро отвечает на дополнительные вопросы. Всем рекомендую!
Приятно было работать. Не было никаких недопониманий, что и как делать. Все четко и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв