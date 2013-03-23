Необходимо организовать для трех разделов и главной страницы сайта показ объявлений и тизеров, ведущих на несколько оферов. Сайт на вордпресс, рекламные места и таргетинг для них выводятся с помощью плагина Quick AdSense + Adplus. Тизеры создаются так же с помощью Adplus. Что ...
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Подробности в приложении.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Необходимо добавить в течение месяца 50 готовых статей с картинками на сайте в админке вордпресс. Тематика сайта: обзоры грузовиков, виды грузоперевозок и проч. Сайт на вордпресс - знание этой cms от вас обязательно. Вам будут предоставляться файлы в ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Дано: сайт http://propianino.ru на вордпрес В каждом посте внизу с помощью плагина yarpp показывается 3 миниатюры со ссылками на похожие статьи сайта. В свое время код плагина был изменен так, чтобы была возможность вместо одной из миниатюр ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Требуется качественно перевести [url=http://www.digitalpianoreviewguide.com/yamaha-p45-review/]статью[/url] с обзором цифрового пианино с англоязычного ресурса. Переводить все, кроме частей, относящихся к покупке через Amazon. Сравнительную таблицу переводить не нужно. В сухом остатке получается около 1500 слов. Вознаграждение на вебмани или ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте стоит плагин Video Blogster, который собирает и загружает на сайт видео с ютуб по заданным ключевым словам. Необходимо несколько изменить настройки этого плагина и возможности самой темы Division согласно приложенному т.з.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на вордпресс музыкальной тематики. Необходимо добавлять ноты на сайт. Последовательность следующая. Открыть раздел сайта http://www.notomania.ru/tematika.php?n=1 с детскими нотами. И скачать те из них, которых нет здесь: http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not (названия могут различаться) Начиная с начала. Если файл нот - картинка, то ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо из готовых материалов сайта и видео с ютуба составить выпуски рассылки и залить их в автоматическую серию писем на джастклик. Оплата: 100руб за 2 выпуска или 500руб за 10 выпусков. Более подробно смотрите в приложении.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить 4 rss-канала, которые планируется отдавать в соц. сети и в почтовую рассылку. 1. Исключая рубрики deti, noty (и их подрубрики) выводить название статьи description статьи картинку из поля Миниатюра записи Не выводить миниатюры плагина yarpp 2. То ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
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Нужна курсовая работа по теме "Характеристика Троице-Сергиевой Лавры как туристического объекта Подмосковья". Текст печатать на одной стороне белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее и левое - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Доброго дня всем! Команда предпринимателей разыскивает удаленного сотрудника для постоянной работы по развитию сайта (в перспективе - нескольких сайтов). Что получаете вы, начиная с нами сотрудничать? - новую востребованную профессию - управленческие навыки - определенную финансовую стабильность, растущую со временем - ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать логотип, состоящий из 12 белых клавиш и названия вместо черных клавиш. Буквы должны быть вытянуты. Соотношение ширины и высоты желательно уменьшить, чтобы не было таким вытянутым. Нужен вариант написания русскими и английскими буквами. Форматы ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
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необходимо внести правки в шаблон вордпресс. т.з. в приложении Указывайте время на выполнение.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
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Необходимо внести правки в стандартный шаблон вордпресс Посмотрите, пожалуйста, все пункты т.з. Убедитесь, что вам все понятно и что все пункты вы сможете выполнить имея доступ к админке вордпресс. Если нужно будет залить файл на фтп, я сделаю ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Дополнительный доход для умеющих хорошо играть на пианино и способных обучать игре других. Нужно записывать 10-минутные видео-уроки в формате .flv, обучающие игре на пианино популярных композиций: от современных произведений до классики. Оплата каждого записанного видео-урока, независимо ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Проблема следующая: пришло письмо от хостера Агава об увеличении нагрузки на сервер. В то же время количество посетителей на сайтах на хостинге примерно одно и то же в течение 3 месяцев. Около 3000/сутки. Тариф - персрональный: http://hosting.agava.ru/tp_personal.shtml Необходимо найти ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер, знакомый с медицинской тематикой (желательно имеющий мед. образование), и способный самостоятельно публиковать материалы на блоге wordpress с необходимым оформлением. Ключевые требования к тексту: 1. грамотность (ошибки орф., пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад