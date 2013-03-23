Необходимо внести правки в стандартный шаблон вордпресс Посмотрите, пожалуйста, все пункты т.з. Убедитесь, что вам все понятно и что все пункты вы сможете выполнить имея доступ к админке вордпресс. Если нужно будет залить файл на фтп, я сделаю ...