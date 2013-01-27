Найти причину увеличения нагрузки на сервер

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Проблема следующая:

пришло письмо от хостера Агава об увеличении нагрузки на сервер.

В то же время количество посетителей на сайтах на хостинге примерно одно и то же в течение 3 месяцев.

Около 3000/сутки.

Тариф - персрональный: http://hosting.agava.ru/tp_personal.shtml

Необходимо найти причину нагрузки и помочь ее устранить.

Пишите вашу цену, предполагаемое время на выполнение, что понадобится для решения задачи (например, необходим ли доступ к фтп или возможно будет прислать вам нужную информацию (файлы)).

11 лет назад
Provodnik
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад