Найти причину увеличения нагрузки на сервер

Проблема следующая:

пришло письмо от хостера Агава об увеличении нагрузки на сервер.

В то же время количество посетителей на сайтах на хостинге примерно одно и то же в течение 3 месяцев.

Около 3000/сутки.

Тариф - персрональный: http://hosting.agava.ru/tp_personal.shtml

Необходимо найти причину нагрузки и помочь ее устранить.

Пишите вашу цену, предполагаемое время на выполнение, что понадобится для решения задачи (например, необходим ли доступ к фтп или возможно будет прислать вам нужную информацию (файлы)).