OpenWRT-поддержка VLAN TP-LINK TL-WR841N

Имеется рутер, TP-LINK TL-WR841N.

На рутере стоит уже настроенная прошивка OpenWRT.

Tребуется добавить поддержку VLAN(802.1Q) для прошивки, если это возможно.

1)On uplink interface needed tagged VLAN number 8 for VOIP to port number 4.This should be enabled by default.

2)On Uplink interface, multicast can be supplied into separate tagged VLAN:

To do this, in the web interface in section:

Network-> Interfaces-> WAN-> Advandced Setting->

should be an input field where users can enter VLAN number.

For example, in this section could be created an input field with name Multicast VLAN

If this field is 0, multicast is running by default, if this field is a number X, multicast is supplied into separate tagged vlan X.