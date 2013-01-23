Срочная настройка Mongo.DB

$100
Системное администрированиеЗакрытнет заявок151 просмотр
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Нужно срочно настроить базу данных Mongo. Сделать шардинг с 1 ядра на несколько

База данных установлена, настроена. все работает, нужно произвести оптимизацию.

11 лет назад
dijurkin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад