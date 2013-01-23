Установка nginx с модулем substitutions

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сабж, нужно установить nginx и модуль https://github.com/yaoweibin/ngx_http_substitutions_filter_module на Debian 6 (пакеты testing)
При этом нужно сохранить текущие настройки (может не все если убедите что они не нужны)
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