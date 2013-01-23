Установка nginx с модулем substitutions

Системное администрированиеЗавершен5 заявок153 просмотра
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Собственно сабж, нужно установить nginx и модуль https://github.com/yaoweibin/ngx_http_substitutions_filter_module на Debian 6 (пакеты testing)

При этом нужно сохранить текущие настройки (может не все если убедите что они не нужны)

http://petromi.com/get/8ed7974599.png

Nginx
11 лет назад
neoks
Леша 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vase
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$10
1 день
Все настроил быстро и качественно :)
п