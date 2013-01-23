Установка nginx с модулем substitutions

Здравствуйте. Есть сервер, на котором крутится mssql, есть программа Кредитный инспектор, которая работает на этом сервере. К серверу подключаемся через VPN, все сетевые ресурсы становятся видны, однако, Кредитный инспектор на удалённой машине не видит MSSQL. Задача: что бы ...