Настроить локальную сеть по wi-fi

$15
Системное администрированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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Настроить локальную сеть по wi fi для двух компьютеров с подключением к интернету, с помощью тимвивера. Интернет модем YOTA. Оплата только яндекс деньги!!!

11 лет назад
foxels
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ipnet
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Парень профессионал. Спасибо за сотрудничество.Все сделано в срок, и полчили то что хотели.
Приятный Заказчик, понятное ТЗ оплата своевременная. Рекомендую..