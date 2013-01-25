Настройка Windows Server 2008 R2 и ISPmanager

Системное администрированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Настрока Windows Server 2008 R2 и ISPmanager - все уже установлено только настроить чтоб был хостинг, статический адрес есть

11 лет назад
siteplus
Денис 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ipnet
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличный специалист, все сделал как надо даже сверху, если будете выбирать среди других рекомендую этого специалиста.
Приятный адекватный заказчик! Интересная задача и своевременная оплата. Рекомендую работать!!