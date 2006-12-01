ipnet

Михаил ipnet

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Устранение локальных проблем пользователей

• Поддержка устанавливаемого ПО

• Резервное копирование и восстановление данных

• Прокладка, настройка, обслуживание ЛВС.

Опыт работы

Системный администратор

с 12.2006 по сегоднешний день

Brovary-IP.net.ua (интернет-провайдер)

- установка, настройка и обслуживание серверов и рабочих станций на базе ОС Windows;

- установка, настройка и обслуживание серверов на базе FreeBSD;

- разработка и внедрение автономного DynDNS сервера;

- антивирусная защита серверов и рабочих станций;

- установка, настройка и обслуживание apache, mysql, php, биллинговая система

- техническая поддержка пользователей.

Установка & настройка FreBSD

установка & настройка Mysql, perl, apache, nginx, freeradius, ipfw, nat pf.

Установка и настройка биллинговых систем

Отзывы заказчиков

freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Tesseract - установка и настройка для Linux
Linux
Спасибо! Все на высшем уровне!!!
!!!
Ответный отзыв
HeliusSoft
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Настройка ns1 ns2 адреса для домена
Ubuntu
Доволен работой, чётко объяснил что в системе есть проблемы которые лучше решить заранее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказчик отличный, ТЗ внятное, советую всем)
Ответный отзыв
mmn
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Срочно исправить 1 ошибку в Joomla
Joomla
Все было сделано очень быстро. Всем советую обращаться. Все четко и знает свое дело. Спасибо
Отличный клиент! Понятное ТЗ , оптала вовремя)))
Ответный отзыв
siteplus
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Настройка Windows Server 2008 R2 и ISPmanager
ISPmanager
Отличный специалист, все сделал как надо даже сверху, если будете выбирать среди других рекомендую этого специалиста.
Приятный адекватный заказчик! Интересная задача и своевременная оплата. Рекомендую работать!!
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foxels
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Настроить локальную сеть по wi-fi
Парень профессионал. Спасибо за сотрудничество.Все сделано в срок, и полчили то что хотели.
Приятный Заказчик, понятное ТЗ оплата своевременная. Рекомендую..
Ответный отзыв
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Системное администрирование
6 отзывов
$30/час
от $10от 1 часа
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