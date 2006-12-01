Устранение локальных проблем пользователей
• Поддержка устанавливаемого ПО
• Резервное копирование и восстановление данных
• Прокладка, настройка, обслуживание ЛВС.
Опыт работы
Системный администратор
с 12.2006 по сегоднешний день
Brovary-IP.net.ua (интернет-провайдер)
- установка, настройка и обслуживание серверов и рабочих станций на базе ОС Windows;
- установка, настройка и обслуживание серверов на базе FreeBSD;
- разработка и внедрение автономного DynDNS сервера;
- антивирусная защита серверов и рабочих станций;
- установка, настройка и обслуживание apache, mysql, php, биллинговая система
- техническая поддержка пользователей.
Установка & настройка FreBSD
установка & настройка Mysql, perl, apache, nginx, freeradius, ipfw, nat pf.
Установка и настройка биллинговых систем