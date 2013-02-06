Срочно исправить 1 ошибку в Joomla

Системное администрированиеЗавершен1 заявка178 просмотров
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срочно исправить 1 ошибку в Joomla: JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

работа займет 5-10 мин

Joomla
11 лет назад
mmn
41 годКитай
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ipnet
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все было сделано очень быстро. Всем советую обращаться. Все четко и знает свое дело. Спасибо
Отличный клиент! Понятное ТЗ , оптала вовремя)))
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