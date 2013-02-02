VDS

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужена консультация специалиста с опытом работы на vdsmanager от ispsystems с большим количеством виртуалок (xen, kvm, openvz) по следующим вопросам:

- высказать мнение по закупаемому оборудованию для организации продаж виртуальных серверов

- конвертировать VDS с Citrix Xen Server, Hyper-v, wmware на выбранный гипервизор

потом будет отдельная задача по добавлению калькулятора на сайт и работа с заказами клиентов по нестандартным вопросам.

11 лет назад
ncvo
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад