Перенос сайта на vds

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок171 просмотр
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добрый день, необходима помощь в переносе сайта на vds, а точнее установка движка и mysql бд, предложения пишите вличку.

11 лет назад
sfisher
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу!