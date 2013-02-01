Перенос сайта на vds

ISPmanager Pro на freebsd со следующими сервисами: SpamAssassin-Milter SpamAssassin SMTP POP3 Nginx MySQL HTTP Greylisting-Milter FTP DNS Clamav-milter Clamav-freshclam Clamav задачи - сделать аудит работы sendmail - исправить замеченные мною ошибки, напишу в личку - настроить проксирование (nginx) для webmail, отписаться о внесённых изменениях
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добрый день, необходима помощь в переносе сайта на vds, а точнее установка движка и mysql бд, предложения пишите вличку.
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