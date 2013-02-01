Исправление ошибок в базе данных

$50
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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При переносе сайта на другой хостинг, в базе данных MySQL возникли ошибки, в результате чего на сайте перемешались теги, записи и страницы. Требуется проверить корректность установки базы данных и исправить ошибки.

11 лет назад
tiana08
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад