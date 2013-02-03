Настройка сервера

Нужен системный администратор для помощи в настройке сервера. Сейчас передо мной стоит простейшая задача, но решить ее не могу )) В дальнейшем также при необходимости хотелось бы обращаться за помощью к этому человеку, так как готовлю проект, за которым будет необходимо ухаживать =)

спасибо!