Настройка сервера

$50
Системное администрированиеЗавершен3 заявки102 просмотра
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Нужен системный администратор для помощи в настройке сервера. Сейчас передо мной стоит простейшая задача, но решить ее не могу )) В дальнейшем также при необходимости хотелось бы обращаться за помощью к этому человеку, так как готовлю проект, за которым будет необходимо ухаживать =)

спасибо!

11 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
11 лет назад
$30
1 день
Кирилл в кратчайшие сроки помог настроить DNS на сервере, всем рекомендую - человек знает свое дело!
Отличный заказчик! Рекомендую.