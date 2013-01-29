Администратор в службу поддержки

$500
Системное администрированиеЗакрыт8 заявок403 просмотра
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Ищем админа в службу поддержки VIP-хостинга.

Занимаемся только крупными и серьезными клиентами.

80% клиентов с выделенными серверами.

Работа посменная (сейчас мы — команда из 4ех человек).

Работа с CentOS, Debian, Proxmox (OpenVZ/Quemu), DirectAdmin.

Есть свои наработки в сфере автоматизации частых задачь.

Просьба оставлять портфолио/резюме + контакт (jabber/icq).

11 лет назад
MyHost
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад