Администратор в службу поддержки

Для доработки, продвижения и администрирования форума. Зарплата сдельная, договорная. Занятость частичная. Желательно, что бы территориально человек находился Тула, Воронеж, Калуга, Липецк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем админа в службу поддержки VIP-хостинга.
Занимаемся только крупными и серьезными клиентами.
80% клиентов с выделенными серверами.
Работа посменная (сейчас мы — команда из 4ех человек).
Работа с CentOS, Debian, Proxmox (OpenVZ/Quemu), DirectAdmin.
Есть свои наработки в сфере автоматизации частых задачь.
Просьба оставлять портфолио/резюме + контакт (jabber/icq).
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