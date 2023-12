Решить проблему связи Apache и БД SqlAnywhere

Связка Apache2 + php5.3 + php модуль для связи с БД SQLAnywhere.

Для связи с БД SqlAnywhere подключен модуль Apache2.

При старте Apache никаких сообщений об ошибке загрузки модуля не выдает.

Но phpinfo() говорит:

-------------

The SQLAnywhere client libraries could not be loaded. Please ensure that libdbcapi_r.so can be found in your LD_LIBRARY_PATH environment variable.

------------

Раньше я решал эту проблемы топорным способом - копировал все файлы библиотек от sql anywhere в папку lib. Но наверное решение все-таки должно быть каким-то другим.

Нужно решить проблему и рассказать как это настраивать.