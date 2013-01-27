Оптимизация vds на максимальную производительность

$70
Системное администрированиеЗакрыт12 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача проанализировать и Оптимизцировать vds на максимальную производительность.

11 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад