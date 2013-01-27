Оптимизация vds на максимальную производительность

Добрый день Есть проблема, в яху письмо рассылаемое с моего сервера распознается как спам. Настроил, чтобы гугл, укр нет воспринимали хорошо письма. А вот яху не хочет SPF, Dkim тесты проходят. Что яху не нравится ? Текст заголовка предоставлю, нужна будет ...