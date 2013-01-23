Обеспечение вирусной безопасности сайта.

На один из серверов будет переносится сайт на joomla. Необходимо выполнить ряд работ по серверу: 1. удаление старых доступов на сервере, создание новых. 2. создать субдомен и директорию на диске, куда будет перенесен сайт для тестирования и настройки. 3. ...