Обеспечение вирусной безопасности сайта.

$250
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок181 просмотр
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Приглашаю специалиста по обеспечению вирусной безопасности сайта. Аудит сайта и поддерживающего хостинга от взлома. Обеспечение мер по повышению и поддержанию сайта от несанкционированного взлома. Проведение вирусных войн с конкурентами.

11 лет назад
130
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад