Настроить сервер (большое количество соединений)

Есть сервер CentOS 5, работает на стандартной конфигурации. На данный момент при большом количестве одновременных TCP соединений (более 1000) начинаются проблемы - обрывы соединений, долгое время установления новых подключений. Модель сетевой карты Intel 82573. Слышал, что нужно изменить какие-то её настройки. Нужна инструкция, как это сделать, какие параметры (размер очереди пакетов, количество/размер буферов или еще что-то) изменить и как.