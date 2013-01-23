Настройка сервера

На один из серверов будет переносится сайт на joomla.

Необходимо выполнить ряд работ по серверу:

1. удаление старых доступов на сервере, создание новых.

2. создать субдомен и директорию на диске, куда будет перенесен сайт для тестирования и настройки.

3. настроить сервер под движок.

пример настроенного сервера уже есть, конфиг и общие настройки для начала можно сделать подобными.

далее, нужно смотреть уже будет по нагрузке, и если потребуется - переходить к оптимизации.

4. оптимизация. нужно будет потестить сайт под нагрузкой. если железа возможно будет не хватать, то нужно будет сказать какие запросы оптимизировать в первую очередь, чтоб получить лучший результат со стороны сайта, прогер их оптимизирует.

жду от вас оценку по срокам и цене.