Есть удаленный сервер, в папке на котором периодически появляются подпапки. Доступ только по ftp (без параллельного доступа, кстати), тестировать лучше не на боевом сервере :) В данный момент есть простой баш скрипт, который дергается кроном раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить игровой сервер Lineage II.
Сборку, сервер предоставим. Нужно откофигурировать и создать "патч" для клиента.
Переодически буду обращатся в дальнейшем по вопросам апргрейда, доработок и оптмизации.
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