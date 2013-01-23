Установить игровой сервер Lineage II

$25
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Требуется установить игровой сервер Lineage II.

Сборку, сервер предоставим. Нужно откофигурировать и создать "патч" для клиента.

Переодически буду обращатся в дальнейшем по вопросам апргрейда, доработок и оптмизации.

11 лет назад
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад