Установка BigBlueButton (RoR)

Системное администрированиеЗавершен1 заявка163 просмотра
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Установка BigBlueButton (RoR)

Необходимо поставить на сервер BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/).

RoR на сервере уже настроен, стоит последний Redmine.

Срок - к понедельнику или раньше.

Требование: опыт установки и навыки работы в RoR.

Оплата по договоренности.

Обращаться в скайп upravaro и подавать заявку в проекте.

11 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Ребята сделали все СУПЕР, разобрались в нестандартной ОС, проявили высокий профессионализм и чувство ответственности. Благодарим за помощь в решении данного вопроса.
Очень довольны сотрудничеством ! Человек понимает что необходимо и может чётко это объяснить ! Большое спасибо!