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Установка BigBlueButton (RoR)
Необходимо поставить на сервер BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/).
RoR на сервере уже настроен, стоит последний Redmine.
Срок - к понедельнику или раньше.
Требование: опыт установки и навыки работы в RoR.
Оплата по договоренности.
Обращаться в скайп upravaro и подавать заявку в проекте.
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