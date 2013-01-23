Расширение и администрирование форума

Системное администрированиеЗакрытнет заявок271 просмотр
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Для доработки, продвижения и администрирования форума. Зарплата сдельная, договорная. Занятость частичная.

Желательно, что бы территориально человек находился Тула, Воронеж, Калуга, Липецк

11 лет назад
pokerhome
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад