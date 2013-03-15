Необходимо создание сайта покерной тематики(техническая часть). Сайт с функцией приёма платежей, оборот не большой. Домен уже есть. Рекомендация и подбор хостинга. Есть набросок тех. задания.
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо создание сайта покерной тематики(техническая часть). Сайт с функцией приёма платежей, оборот не большой. Домен уже есть. Рекомендация и подбор хостинга. Есть набросок тех. задания.
Размещение сообщений по стенам групп в соц сетях (вк, од, фб, мм) Размещать: текст, картинку, ссылку. Объём групп большой, работа на каждый день.
Для доработки, продвижения и администрирования форума. Зарплата сдельная, договорная. Занятость частичная. Желательно, что бы территориально человек находился Тула, Воронеж, Калуга, Липецк