Оптимизация VDS сервера

Для доработки, продвижения и администрирования форума. Зарплата сдельная, договорная. Занятость частичная. Желательно, что бы территориально человек находился Тула, Воронеж, Калуга, Липецк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист хорошего уровня, для оптимизации VDS сервера, Debain nginx mpm- itk, последние два дня падает апач, огромное количество процессов апач висят, перевел на резервный сервер с чистой системой все тоже самое. Работа по ssh и вся вообще будет вестись через temwiver.
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