Оптимизация VDS сервера

До этого просил нескольких человек для оптимизации, по сути они брали оплату и чуток что то делали. Евгений потратил не один час на разбирательства, оптимизировал, дал советы на будущее и после получил оплату. Всем рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.