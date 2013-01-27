Определить, почему яху распознает письма как спам

Очень понравилось, что человек решил проблему оперативно, не в плане того что активно сидел и пытался в чем то разобраться, а сразу знал куда копать. Это мне в нем и понравилось. Не скулил, что дайте мне доступ на сервер и тд. По объективным причинам я этого сделать не мог. Минимум затрат времени, максимум эффективности. Супер. Советовать не буду. Сами анализируйте