Определить, почему яху распознает письма как спам

$50
Системное администрированиеЗавершен2 заявки172 просмотра
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Добрый день

Есть проблема, в яху письмо рассылаемое с моего сервера распознается как спам.

Настроил, чтобы гугл, укр нет воспринимали хорошо письма.

А вот яху не хочет

SPF, Dkim тесты проходят.

Что яху не нравится ?

Текст заголовка предоставлю, нужна будет помощь в исправлении если сможете разобраться

На сервере используется opendkim и postfix

Называйте свои цены.

11 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
falcon3310
Грешников 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось, что человек решил проблему оперативно, не в плане того что активно сидел и пытался в чем то разобраться, а сразу знал куда копать. Это мне в нем и понравилось. Не скулил, что дайте мне доступ на сервер и тд. По объективным причинам я этого сделать не мог. Минимум затрат времени, максимум эффективности. Супер. Советовать не буду. Сами анализируйте
Было приятно работать с заказчиком. Всем рекомендую.