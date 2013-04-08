Проблемы в работе выделенного сервера, ISPManager

$100
Системное администрированиеЗавершен11 заявок154 просмотра
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Стоит CentOS + ISPmanager PRO

плюс набор стандартного ПО.

Сбои в работы, замедление, проблемы с почтой.

Своими силами решить не получается.

Нужна помощь в настройке квалифицированного специалиста.

11 лет назад
lekant
Сергей 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо! Все отлично сделано, оперативно и качественно.
Приятный адекватный заказчик