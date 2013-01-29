Оптимизировать VDS

$100
Системное администрированиеЗавершен1 заявка120 просмотров
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Есть ВДС сервер. Проект небольшой. Посещалка пару сотен человек в день. Периодически начинает страшно тормозить.

Найти из-за чего происходит зависания. Оптимизировать на максимальную производительность.

11 лет назад
corpnao
Иван 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenix_best
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Все сделано отлично. Как обычно
Нормальный заказчик. Адекватное ТЗ пришлось немного повыпытывать.