Помочь поднять упавшую ВПС-ку

Проблема следующая: пришло письмо от хостера Агава об увеличении нагрузки на сервер. В то же время количество посетителей на сайтах на хостинге примерно одно и то же в течение 3 месяцев. Около 3000/сутки. Тариф - персрональный: http://hosting.agava.ru/tp_personal.shtml Необходимо найти ...