Помочь поднять упавшую ВПС-ку

$10
Системное администрированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
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Упала ВПС. Не работает PHPMYADMIN и HTTPD.Есть бызы, файлы сайтов. Задача.Сделать из существующих сохраненных файлов баз данных удобоваримые для восстановления бекапы (file.sql) отдельно на каждую базу.ВПС переустановим сами. Необходимо,что-бы после переустановки ВПС мы смогли залить файлы сайтов, создать базы данных и восстановить их при помощи этих бекапов.

11 лет назад
parallaksus
Наталья 
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Сказал "Подыму" -и поднял. Быстро, профессионально. Спасибо!
Приятный адекватный заказчик