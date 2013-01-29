Настроить защиту сайта на хостинге, убрать вирус

$50
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок178 просмотров
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C аккаунта на хостинге рассылается спам. Нужно настроить защиту сайта на хостинге, убрать вирус, вычистить все корни его.

11 лет назад
delphina1
Надежда 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад