Найти трояна на сайте и удалить

Посетители с антивирусом Аваст жалуются что не могут зайти на сайт, т.к. ругается на трояна.

(Один сисадмин выполнил поиск вирусов по всему серверу и ничего не нашел. Видимо плохо искал...)

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