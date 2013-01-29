Найти трояна на сайте и удалить

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок217 просмотров
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Посетители с антивирусом Аваст жалуются что не могут зайти на сайт, т.к. ругается на трояна.

(Один сисадмин выполнил поиск вирусов по всему серверу и ничего не нашел. Видимо плохо искал...)

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11 лет назад
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад