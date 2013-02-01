Забивается оперативная память на сервере

Системное администрированиеЗавершен4 заявки198 просмотров
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Здравствуйте!

Упал сервер апач, выдавал ошибку.

Выдает ошибку:

"Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

no listening sockets available, shutting down

Unable to open logs

[FAILED]"

После перезапуска быстро забивается оперативная память и сервер виснет.

Нужно найти причину, что забивает оперативную память.

Top показывает, что апачи и базы занимают не особо много пямяти. Но что ее пожирает?

11 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vitroot
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо Виталию за помощь в решении проблемы на сервере.
Благодарю!