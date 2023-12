Забивается оперативная память на сервере

Здравствуйте!

Упал сервер апач, выдавал ошибку.

Выдает ошибку:

"Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

no listening sockets available, shutting down

Unable to open logs

[FAILED]"

После перезапуска быстро забивается оперативная память и сервер виснет.

Нужно найти причину, что забивает оперативную память.

Top показывает, что апачи и базы занимают не особо много пямяти. Но что ее пожирает?