Первоначальная настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок193 просмотра
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Нужно установить на Debian все необходимое ПО включая:

ISPmanager Lite

ionCube

Curl

PHP как CGI

Настроить свои NSы.

Оптимизировать работу с большой нагрузкой на WEB-сервер.

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11 лет назад
WebAdequate
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад