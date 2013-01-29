Настроить доступ к репозиторию по http-протоколу

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Необходимо на vps сервере настроить доступ к репозиторию по http протоколу и проверить работает ли на сервере sendmail.

11 лет назад
Gavich
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад