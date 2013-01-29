Настроить доступ к репозиторию по http-протоколу

Посетители с антивирусом Аваст жалуются что не могут зайти на сайт, т.к. ругается на трояна. (Один сисадмин выполнил поиск вирусов по всему серверу и ничего не нашел. Видимо плохо искал...) Оплата только в случае успешного результата. Указывайте ...