Установка OpenVPN на Centos

$100
Системное администрированиеЗавершен6 заявок160 просмотров
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Необходимо снести OpenVPN который в данный момент стоит на сервере, поставить и настроить новый OpenVPN на сервер под Centos. + Создать 3 учетные записи и объяснить как их добавлять самому.

CentOS
11 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$45
1 день
Работу сделал быстро и без проблем.
Очеьн приятный адекватный заказчик