Настроить PPTP на Debian VPS

$100
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Требуется настроить PPTP на Debian VPS c ограничением скорости для разных пользователей.

Debian
11 лет назад
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад