Senior PHP-developer. Основной фреймворк - Yii/Yii2

Я один из числа тех, немногочисленных программистов, кто привык доводить проект до полного завершения. Я стараюсь проработать каждую мелочь интерфейса, применяя передовые технологии и концепции веб-программирования.

Открыт для проектов с бюджетом от 250 000 рублей в месяц.

Мои навыки не ограничиваются использованием трендовых отраслевых технологий, таких как PHP 7, MySQL, AJAX, jQuery, реактивные интерфейсы, а постоянно расширяются, в основном благодаря моим профессиональным увлечениям: разработка высоконагруженных систем, применение шифровальных алгоритмов.

Имею опыт разработки интернет-магазинов, социальных сервисов, веб-сервисов, обменных пунктов, систем учета и автоматизации в хостинговом бизнесе.

Языки: PHP 7, JavaScript

Применяю: Yii2

Фреймворки: jQuery, ReactJS

Технологии: WebSocket

Базы данных: MySQL/MariaDb, MongoDb

Еще: Redis, Memcache, Supervisor, Gearman & многое другое

Интересуюсь: iOS-разработкой.

Ставка: $20/h

Время: 30+ часов в неделю.

В течение последних трех лет руковожу (при необходимости) командой разработчиков: дизайнером и верстальщиком. Накопленный опыт в маркетинге и проектировании веб-интерфейсов позволяет создавать эстетичные сайты удобные в использовании для посетителей.

Мне можно поручить сложные и высокотехнологичные проекты, и они будут обязательно доведены до конца и успешно запущены.

Еще хочу обратить внимание на техническое задание. Если ТЗ подробное (несколько десятков страниц, описывающих основную бизнес-логику проекта), то цена как правило не изменяется. Однако, если в процессе работы, оказывается что в ТЗ не раскрыта значительная часть работ, то к стоимости проекта прибавятся "доработки, не раскрытые в ТЗ".

Режим работы:

Понедельник - пятница: 8 часов в день.

Суббота, воскресенье и официальные праздники РФ - выходной. При некоторых обстоятельствах, возможна работа в выходные и праздничные дни.