smirnov-expert

Александр smirnov-expert

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Senior PHP-developer. Основной фреймворк - Yii/Yii2

Я один из числа тех, немногочисленных программистов, кто привык доводить проект до полного завершения. Я стараюсь проработать каждую мелочь интерфейса, применяя передовые технологии и концепции веб-программирования.

Открыт для проектов с бюджетом от 250 000 рублей в месяц.

Мои навыки не ограничиваются использованием трендовых отраслевых технологий, таких как PHP 7, MySQL, AJAX, jQuery, реактивные интерфейсы, а постоянно расширяются, в основном благодаря моим профессиональным увлечениям: разработка высоконагруженных систем, применение шифровальных алгоритмов.

Имею опыт разработки интернет-магазинов, социальных сервисов, веб-сервисов, обменных пунктов, систем учета и автоматизации в хостинговом бизнесе.

Языки: PHP 7, JavaScript

Применяю: Yii2

Фреймворки: jQuery, ReactJS

Технологии: WebSocket

Базы данных: MySQL/MariaDb, MongoDb

Еще: Redis, Memcache, Supervisor, Gearman & многое другое

Интересуюсь: iOS-разработкой.

Ставка: $20/h

Время: 30+ часов в неделю.

В течение последних трех лет руковожу (при необходимости) командой разработчиков: дизайнером и верстальщиком. Накопленный опыт в маркетинге и проектировании веб-интерфейсов позволяет создавать эстетичные сайты удобные в использовании для посетителей.

Мне можно поручить сложные и высокотехнологичные проекты, и они будут обязательно доведены до конца и успешно запущены.

Еще хочу обратить внимание на техническое задание. Если ТЗ подробное (несколько десятков страниц, описывающих основную бизнес-логику проекта), то цена как правило не изменяется. Однако, если в процессе работы, оказывается что в ТЗ не раскрыта значительная часть работ, то к стоимости проекта прибавятся "доработки, не раскрытые в ТЗ".

Режим работы:

Понедельник - пятница: 8 часов в день.

Суббота, воскресенье и официальные праздники РФ - выходной. При некоторых обстоятельствах, возможна работа в выходные и праздничные дни.

Отзывы заказчиков

dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
SEO интернет-магазина (люстры, Москва)
Вообще - SEO это долгосрочное сотрудничество, но зная Александра и видя его начальные действия и план работ - нельзя не назвать их профессиональными!
Уже несколько лет сотрудничаем с Дмитрием по самым разным проектам. И этот проект не стал исключением. Четкая задача, оперативная обратная связь, своевременна оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Новостной портал (доверстать, натянуть на WP)
WordPress
Отличный исполнитель! Возобновили сотрудничество, всё сделал в кротчайшие сроки!
Несложный проект, но принцип тот же: быстрый фидбэк, быстрая проверка и прием проекта со стороны Дмитрия. В общем всё как всегда. Рекомендую:)
Ответный отзыв
tdekora
Чернов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$700
10 баллов
12 лет назад
Система управления заказами магазина
Хороший специалист, рекомендую!
Было очень комфортно работать с данным заказчиком. Хорошо поставленное ТЗ, оплаченный дополнительный функционал.
Ответный отзыв
messy
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Php форма заказа с уведомлением по смс
PHP
Александр мгновенно реализовал поставленную задачу, только приятные впечатления от работы, чувствуется очень серьезный подход к делу. Очень рекомендую! Спасибо!
Проект достаточно простой, поэтому не могут быть какие-то иные впечатления от работы. Все прошло быстро и гладко: поставленная задача, выполненная задача, оплата в течение одного часа.
Ответный отзыв
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Разработка CMS + верстка
При работе над проектом, возникли непредвиденные трудности, которые помешали дальнейшему сотрудничеству, проект чуть-чуть не закончили. Советую данного исполнителя.
Заказчик такой, каких мало на фрилансе. Крайне рекомендую.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
10 отзывов
$25/час
от $3500от 30 дней
#350
Интернет-магазины
1 отзыв
$25/час
от $5000от 60 дней
#210