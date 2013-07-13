Я один из числа тех, немногочисленных программистов, кто привык доводить проект до полного завершения. Я стараюсь проработать каждую мелочь интерфейса, применяя передовые технологии и концепции веб-программирования.
Открыт для проектов с бюджетом от 250 000 рублей в месяц.
Мои навыки не ограничиваются использованием трендовых отраслевых технологий, таких как PHP 7, MySQL, AJAX, jQuery, реактивные интерфейсы, а постоянно расширяются, в основном благодаря моим профессиональным увлечениям: разработка высоконагруженных систем, применение шифровальных алгоритмов.
Имею опыт разработки интернет-магазинов, социальных сервисов, веб-сервисов, обменных пунктов, систем учета и автоматизации в хостинговом бизнесе.
Языки: PHP 7, JavaScript
Применяю: Yii2
Фреймворки: jQuery, ReactJS
Технологии: WebSocket
Базы данных: MySQL/MariaDb, MongoDb
Еще: Redis, Memcache, Supervisor, Gearman & многое другое
Интересуюсь: iOS-разработкой.
Ставка: $20/h
Время: 30+ часов в неделю.
В течение последних трех лет руковожу (при необходимости) командой разработчиков: дизайнером и верстальщиком. Накопленный опыт в маркетинге и проектировании веб-интерфейсов позволяет создавать эстетичные сайты удобные в использовании для посетителей.
Мне можно поручить сложные и высокотехнологичные проекты, и они будут обязательно доведены до конца и успешно запущены.
Еще хочу обратить внимание на техническое задание. Если ТЗ подробное (несколько десятков страниц, описывающих основную бизнес-логику проекта), то цена как правило не изменяется. Однако, если в процессе работы, оказывается что в ТЗ не раскрыта значительная часть работ, то к стоимости проекта прибавятся "доработки, не раскрытые в ТЗ".
Режим работы:
Понедельник - пятница: 8 часов в день.
Суббота, воскресенье и официальные праздники РФ - выходной. При некоторых обстоятельствах, возможна работа в выходные и праздничные дни.