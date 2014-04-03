SEO интернет-магазина (люстры, Москва)

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Завершен48 заявок408 просмотров

Требуется комплексное SEO интернет-магазина.

Род деятельности: продажа люстр и светового оборудования в Москве.

Наработок никаких нет, домен зарегестрирован в начале года. На сайте только товары, нужны еще тексты в разделы.

Уникальный движок сайта.

Оплата ежемесячно Яндекс.Деньги(и любой способ вывести с них).

В личку не пишите, не отвечу.

Оставляйте контактные данные - свяжусь с Вами и отвечу на все вопросы.

11 лет назад
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$350
1 день
Вообще - SEO это долгосрочное сотрудничество, но зная Александра и видя его начальные действия и план работ - нельзя не назвать их профессиональными!
Уже несколько лет сотрудничаем с Дмитрием по самым разным проектам. И этот проект не стал исключением. Четкая задача, оперативная обратная связь, своевременна оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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