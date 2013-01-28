Требуется рерайтер на новостной сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок425 просмотров

Здравствуйте.

Требуется рерайтер новостей.

Работа заключается в следующем: я Вам пересылаю новости в течении рабочего дня, Вы должны сделать ее рерайт и отправлять мне.

Тематика банки. На обработку одной новости хотелось бы затрачивать не более 30 минут. В день может быть как 5 так и 10, так и более новостей. Новости не большие, как правило, не более 1 000 символов.

Работа постоянная и позволяет совмещать ее с Вашей основной работой. Гибкие условия, удобные выплаты для Вас (обговариваются индивидуально).

Т.к. работа постоянная и расчитана на долгосрочное сотрудничество, хотелось бы получить от Вас "вкусные цены" за рерайт.

Жду предложений!

12 лет назад
crgroup
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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