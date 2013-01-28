Нужен один грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной ...
Требуется рерайтер на новостной сайт
Здравствуйте.
Требуется рерайтер новостей.
Работа заключается в следующем: я Вам пересылаю новости в течении рабочего дня, Вы должны сделать ее рерайт и отправлять мне.
Тематика банки. На обработку одной новости хотелось бы затрачивать не более 30 минут. В день может быть как 5 так и 10, так и более новостей. Новости не большие, как правило, не более 1 000 символов.
Работа постоянная и позволяет совмещать ее с Вашей основной работой. Гибкие условия, удобные выплаты для Вас (обговариваются индивидуально).
Т.к. работа постоянная и расчитана на долгосрочное сотрудничество, хотелось бы получить от Вас "вкусные цены" за рерайт.
Жду предложений!
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