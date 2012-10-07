Тематики покер, ставки на спорт

Необходимы оптимизированные тексты для сайта транспортной компании. ТЗ непростое, как и сама тема. Пжл, откликайтесь те, кто уже работал с такой тематикой. Текстов много. Сработаемся - будут еще проекты. В заявках прошу указывать стоимость ...